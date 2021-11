Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide tehisjärvel on juba mitu päeva köitnud inimeste tähelepanu kummaline linnupaar: kühmnokkluik ja jääkoskel. Mõlemad peaksid olema praegu soojal maal, kuid selle asemel otsivad nad kaanetanud järvelt viimaseid vabu veesilmi, et kusagilt toitu saada ja elus püsida.

* Kolmapäeva lõunaks jõudis Paide keskväljakule jõulukuusk, mille sõidutasid kohale jõuluvanaks riietunud Arimentese OÜ autojuht Risto Hinn ja tema päkapikukostüümis poeg. Nii jõudis killuke jõulutunnet maakonnakeskusse, kus nüüd kibekiirelt advendiajaks valmistuma hakatakse. Tänavune jõulukuusk tegi läbi mitmekümnekilomeetrise teekonna Raplamaalt Vahastust Paide südamesse. Sedapuhku ei ulatu puu küll uhketesse kõrgustesse, kuid see-eest on oksasirutus lai ja kaunistatud ohtrate käbidega.

* Eelmisel kolmapäeval leidsid sajad reservväelased, erialalt pioneerid ja luurajad, telefonist sõnumi, et nad on kutsutud lisaõppekogunemisele «Okas» ja neil tuleb viivitamatult ilmuda kogunemispunkti. Eelmisel kevadel ajateenistusest 27. pioneeripataljoni eritehnikajao ülemana reservi arvatud Jander Mändla kuulis õppekogunemise väljakuulutamisest oma jaokaaslaste käest 17. novembri hommikul kella kümne paiku. Siis kiikas ta kaitseväeteenistuse portaali, kust leidis ees ootava kogunemiskutse, ja alles seejärel tuli kinnitussõnum ka telefonile. Koerus Järva PMs traktoristina töötav nooremseersant Mändla ütles, et teavitas ootamatust teenistusse kutsest tööandjat ja koduseid, läks koju asju pakkima ja kell 15 astus koos oma jao meestega Tartus üle kogunemispunkti läve. «Ega mingit suur elumuutust või ümberkorraldamist polnudki vaja teha,» lisas ta.

* Kui Paides sai linnapea ja Järva vallas vallavanem selgeks juba eelmisel nädalal, kogunes Türi vallavolikogu vallavanemat valima alles kolmapäeva pärastlõunal. Türi kultuurikeskuses olnud vallavolikogu istungil oligi ainult üks päevakorrapunkt: vallavanema valimine. Koalitsiooni moodustanud valimisliit Tulevikuvald Türi, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Reformierakond esitasid vallavanemakandidaadiks Ele Ennu. Opositsiooni jäänud valimisliit Koduvalt Türi seadis üles senise vallavanema Pipi-Liis Siemanni. Salasel hääletusel toetas Ele Ennu 14 ja Pipi-Liis Siemanni üheksa valla­volinikku. Seega valiti Türi vallavanemaks Ele Enn.

* Eesti Olümpiakomitee on võtnud nõuks liikumisest üha kaugenevaid lapsi spordist vaimustuma panna. Selleks on ellu kutsutud projekt «Sport koolis», mille mõte on viia elukutselised treenerid koolidesse I–III klasside lastele spordialasid tutvustama ja seda lausa iganädalase lisaliikumistunnina. Järvamaal lööb katsetuses tänavu kaasa igast omavalitsusest üks kool.

* Reedel Türi kultuurikeskuses etenduvas Rakvere teatri lavateoses «Lihtsalt, rõõmuks» on näitleja Silja Miksil ainsa naisosatäitjana kandev roll, kus ta saab lasta kõlada ka oma imelisel lauluhäälel. Järva Teataja uuris temalt, milliseid emotsioone etendus pakub ja kuidas ta end laval lauldes tunneb.