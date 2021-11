Vaateakende projekt teeb hooandjate toel marulist lõpuspurti

Ettevõtmise üks algataja Lauri Läänemets selgitas, et kui varasematel aastatel on nad heade toetajate abiga Hooandja abil kogunud nii 1000-1500 eurot, siis tänavu on eesmärgiks seatud 2500 euro kokkusaamine. “Olgu selleks katkiläinud mootorid või algusketid, eks alati on vaja teatud üldkulutusi teha, kuid sel korral on küsitav summa tavapärasest suurem ennekõike kahel põhjusel,” avaldas ta. “Üheks põhjuseks on see, et Väätsa rahvamaja oli renoveerimisel ja tänasel päeval me igale poole kinnitusteks auke puurida ei saa. Nii võtsime tegelikult juba eelmisel aastal vaateakende tegemisel kasutusele puidust karkassid, mis andis aknale rohkem sügavust ja võimaldab lahendada ka erinevad kinnitusprobleemid ehk lasi inimeste fantaasial kõrgemalt lennata. Samuti tuleb nüüd teatud mootorilahendused ringi teha.”