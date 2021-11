Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Reede hommikul kell pool üheksa kogunes Paide gümnaasiumi pere Järvamaa kutsehariduskeskuse hoovi lipuväljakule, et langetada seal oma kooli lipp. Seejärel sammus koolipere Posti tänavale, et alustada õppetööd päris oma majas, mida on pikisilmi oodanud aastaid. Kui gümnasistid uude majja sisse astusid, oli tükk aega kuulda hõikeid: «Vaata, vaata sinna!», «Vau, see on küll ilus!», «Ossa, millised toolid siin on!», «Vägev!». Paide gümnaasiumi XII klassis käivad Lizette Marii Õismaa ja Loreta Meos ütlesid, et kui seni polnud neil kaugõppe vastu midagi, siis nüüd on nende suurim soov, et viiruse leviku pärast kooli enam ei suletaks. «Me saame niigi vähe uues majas käia, tahaks ikka iga päev just siia tulla,» sõnas Õismaa.

* Esimesi päevi Järva vallavanema ametis Toomas Tammik ütleb, et kuigi on Koeru mees ja jätab oma kabineti kodualevis alles, näeb ta juhina valda kui tervikut. «Arvan, et hakkan oma laua taga veedetavat tööaega pooleks jagama Järva-Jaani ja Koeru vahel, kuid kindlasti on vallavanema töös palju piirkondades liikumist ja suhtlemist,» lausub ta. Vallavanemana peab Tammik olema kursis vallaelu kõikide valdkondadega ja kuigi uuest aastast hakkab majandusosakonda juhtima uus juhataja, on see oluline valdkond ka vallavanemale, mis nõuab palju Koerus viibimist, sest ala ametkond on koondunud sinna. «Muidugi on kõrvalistuja kohalt rooli istuda väljakutse,» nõustub Tammik. Ligi seitse aastat abivallavanemaametis on andnud hea kogemuse ja ettevalmistuse. «Kogu vald on selge, võin nimetada tänavanimesid peast. Hoolekogudesse kuulumise kaudu olen kursis ka hariduse poolega. Sotsiaalvaldkond vajab rohkem süüvimist. Väikeses Koeru vallas, kus kõik oli peo peal, oli lihtsam teada, aga suures vallas tuleb kurssi viimiseks pingutada rohkem,» ütleb ta.

* «Teie kontolt on tehtud kahtlane ülekanne. Palun laske meil aidata. Andke ligipääs oma rahale. Kinnitan, et kõik saab korda.» Isegi kui te ei ole netipetturitelt saanud nii-öelda kõnet pangast, siis umbes selliseid lausekatkeid võiks see sisaldada. Eksib see, kes arvab, et arvutikelmide ohvriks langevad üksnes digioskamatud, muukeelsed ja vanemaealised inimesed. Oma raha on loovutanud pelgalt veenva telefonikõne peale sajad ja sajad kaasmaalased, nii mõnelgi ülikoolikraad taskus ja kõrgelt tasustatud töökoht karjääriredelil kätte võidetud. Kahjuks on netikelmide ohvrite seas ka järvalasi.

* Kui varem plaanis Järva valla koalitsioon nimetada ametisse kaks abivallavanemat, siis neljapäeval sündis istungil otsus, et vald saab hakkama ka ühe abivallavanemaga. Volikogu nimetas abivallavanemaks Tiina Oraste Isamaast, kes töötas ka enne sellel kohal. Volikogu määras Oraste palgaks 2900 eurot.

* Türi vallavalitsus andis oktoobris teada, et võõrandab Türil Kohtu 2 asuva kinnisasja koos seal paikneva administratiivhoonega. Eelmisel nädalal leidiski endine vallamaja ostja. Kinnistu oli Osta.ee oksjoniportaalis müügis alghinnaga 120 000 eurot. Lõpphinnaks kujunes 159 300 eurot, mida oli kinnistu eest nõus maksma Järvamaa ette­võte OÜ Tiridates.