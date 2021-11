Kuna volikogu istungid venivad sageli pea tööpäeva pikkuseks, siis on loogiline, et volinikud peavad vaheajal ka natukene keha kinnitama. Selleks on paljudes volikogudes kaetud vaheajaks laud saiakeste ja küpsistega. Nii oli see seni ka Türi vallavolikogus, kuid juba järgmisest nädalast hakkavad kevadpealinna volinikud tervislikumalt toituma.