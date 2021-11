Valimistel 202 häält saanud Kersti Sarapuu selgitas, et peatas oma volitused kolmeks kuuks, kuid see ei tähenda, et ta Paide nimel edasi ei tegutseks. „Veel selle aasta jooksul tahan kohtuda kõigi meie ministritega, et nendega arutada erinevaid Paide probleeme ja kuidas neid saaks ühiselt lahendada,“ sõnas ta.