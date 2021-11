Järvamaale lisandus üle kümne positiivse proovi

Järvamaale lisandus 11 positiivset proovi. Viimase seitsme päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Järvamaal 1011.

Täna hommikuse seisuga on haiglas 290 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 240 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 172 ehk 72% on vaktsineerimata ja 68 ehk 28% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.