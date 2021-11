Homme toimuvad annetamistalgud

“Kolmandatel annetamistalgutel on juba kogenud heategevusorganisatsioonide kõrval rõõm näha paljusid uusi talgutega liitujaid, kes soovivad levitada sõna oma headest tegudest ja kutsuda inimesi üles tegevustesse panustama ning muutustele kaasa aitama,” ütles annetamistalgute korraldaja Helen Talalaev.

Annetamistalgutega ühineb Swedbanki ja Heateo Sihtasutuse loodud annetuskeskkond “Ma armastan aidata“, kuhu on koondunud enam kui 50 heategevusorganisatsiooni. Mida rohkem inimesed talgupäeval annetuskeskkonnas annetavad, seda rohkem panustab ka Swedbank: 10 000 euro täitumisel lisab pank 10 000 eurot, 20 000 puhul 20 000 ja nii kuni 40 000 euroni välja. Sel moel soovib Swedbank innustada inimesi annetama ja aidata omalt poolt kasvatada tehtud annetuste mõju.

Annetamistalguid veab eest Vabaühenduste Liit koostöös maakondlike arenduskeskuste võrgustikuga. Sarnane algatus on saavutanud rahvusvahelise menu Giving Tuesday nime all. 30. novembril ja selle vahetus ümbruses korraldatakse üle maailma kampaaniaid ning üritusi, et leida uusi annetajaid, tugevdada sidet olemasolevatega ning edendada annetamiskultuuri.