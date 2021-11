Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Eelmisel nädalal kaevasid arheoloogid Rauklas sügisel elektrikaabli paigaldamisel kopa alla jäänud keskaegselt külakalmistult välja kümme skeletti ja viisid säilmed edasiseks uuringuks Tartu ülikooli. Tartu ülikooli arheoloog ja luu-uurija Martin Malve ütles, et talle ei meenu, et Järvamaal oleksid arheoloogid keskaegseid külakalmistuid välja kaevanud, mistõttu on skelettide, hauapanuste ja kalmistu alalt leitud metallesemete uurimisest palju kasu just paikkonna ajaloo kirjeldamiseks. «See noor naine siin on 17–25 aastat vana, hammaste järgi võib arvata tema toidus teraviljarohkust, mis on tolle aja talurahva põhitoit,» luges Malve naise lõualuud nagu avatud raamatut.

* Suvel, mil Koeru kogukond pidas kogukonnapäeva ning koduaedades ja asutuste juures tegutsesid ühepäevakohvikud, võis väisata ka kultuurimaja terrassikohvikut. Nii mõnegi kohvikulise näole ilmus siiras äratundmisrõõm, kui kohvi valati retrotassi ja kook pandi taldrikule, milliseid leidus peaaegu kõikides nõukaaegsetes puhvetkappides. Kohvikulistele tuli otsekohe meelde noorusaeg. Suur osa tol kohvikupäeval kasutuses olnud nõudest jõudiski kultuurimajja üleskutse peale vaadata üle oma kodused nõudekapid ja -riiulid ning seal mittevajalik neile annetama. Hiljaaegu tegi kultuurimaja ühismeedia vahendusel teisegi üleskutse annetada nõusid, kostüüme, kübaraid-kaabusid, tekstiile, raamatuid, lõngakerasid, isegi mööblit, vanu pille, prille ja muud sellist. Kultuurimaja direktor Eva Linno sõnas, et omajagu asju on juba toodud ja on ürituste ajal ka kasutust leidnud.

* Kuigi jõuludeni on veel aega, ütlevad pakiveoteenuse osutajad, et kiire tööaeg on neil juba käes. Kes tahab jõuludeks pakki saata, sel tasub see aegsasti posti panna. Omniva operatsioonide juht Evert Rööpson ütles, et jõulueelsed nädalad on postifirmale kõige töörohkemad, sest peale pakkide suureneb ka kirjade, see tähendab jõulukaartide saatmine.

* Imavere Saarekuusikusse kogunevad 5. detsembri keskpäeval suured ja väikesed päkapikud, et päkkadele valu anda. See on juba neljas kogu pere päkapikujooks, kus rajale minekuks tuleb end riietada asjakohaselt. Ettevõtmise eestvedaja Taiga Laur märkis, et peale jooksu ja väikese matka paneb ta üles ka erilise näituse, kus eksponeerib oma 30aastase päkapikustaaži ajal kogunenud päkapikumütse. «Uskumatu jah, aga mul täitub tänavu 30 aastat päkapikuameti algusest,» ütles ta naljatades.

* Nädalavahetusel käis Väätsa rahvamajas vilgas meisterdamine, sest teisipäeva õhtul avatakse seal juba viiendat korda jõuluteemalised vaateaknad, mida eelmistel aastatel on käinud imetlemas tuhanded inimesed kõikjalt Eestist. Väätsa rahvamaja juhataja Rait Pilipenko sõnas, et kui eelmistel aastatel on viimastel päevadel rahvamaja akende ehitajaid täis olnud, siis viiruse leviku tõttu käib tänavu töö nii, et ühes kohas liiga palju inimesi korraga ei oleks. Näiteks said Väätsa eakad oma akna valmis juba enne nädalavahetust.