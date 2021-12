Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Neljapäeval avab Aravetel pidulikult uksed uus perearstikeskus, ehkki tohtrid ja õed on seal juba mitu kuud tegutsenud ja inimesi vastu võtnud. Järva valla raha eest ehitatud ruumides on abivajajail kõik võimalused tänapäevaste meditsiiniteenuste saamiseks. Järva valla hanke ja kinnis­vara peaspetsialist Meelis Kivi ütles, et perearstikeskuse ehitus läks koos käibemaksuga maksma 325 578,96 eurot.

* Niisugust olukorda, kus korraga jääks elutähtsa elektrita kaks Paide olulist toidukauplust, ei meenu linlastele ammusest ajast. Selle teisipäeva varajastel hommikutundidel just nii juhtus. Mini-Rimi oli saanud lahti olla vaevu pool tundi, kui tuled kustusid ja kõik elektrit kasutavad seadmed lakkasid töötamast.

* Roosna-Alliku lasteaia Hellik pere on uuest, korralikust hoonest unistanud juba aastaid. Nüüd on lootust, et kevadel algab lasteaias lõpuks kauaoodatud remont. Paide linnavalitsuse ehituse peaspetsialist Kert Kaasik ütles, et praeguse seisuga läheb ehituseks märtsi alguses ja see kestab neli kuud. Ta lisas, et rahaliselt on kõik korras ja ehitajaga kokkulepped sõlmitud, seega võib päris kindlalt öelda, et kevadel remont tõesti pihta hakkab.

* Selle nädala algusest kahandas Järvamaa haigla koroonaosakond isolatsioonikohtade arvu kümnelt kuuele. Kui olukord püsib ka sel nädalal rahulik, sii võib loota, et peagi saab osakonna sootuks sulgeda ja plaanilise raviga õendusabi osakonnas edasi minna. Järvamaa haigla peaarst Andres Müürsepp ütles, et koroonahaigete arv on mõnda aega vähenenud, mis lubas kohti mõneti vähendada. «Kunagi ei tea, kas see oli ennatlik või õige järkjärguline samm,» märkis ta.

* Uuest aastast teenindatakse politsei- ja piirivalveameti (PPA) Paide teeninduses kliente esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti kell 9–17. Kõigil tööpäevadel saab teenindussaalis endiselt kasutada digikioskit, misjärel esitada dokumenditaotlus iseteeninduses.

* Türi vallavolikogu nimetas esmaspäeval vallavalitsuse uue koosseisu. Vallavanem Ele Ennu kõrval kuuluvad vallavalitsusse abivallavanem Elar Niglas ning valdkonnajuhid Mart Järvik ja Kati Nõlvak, kes hakkavad kõik teenima 3000 eurot kuus. Senise 3000 euro asemel tõusis vallavanema palk 3600 eurole. Endine vallavanem Pipi-Liis Siemann ütles vallavolikogu istungil, et tema arvutuste järgi suurenevad poliitiliste ametikohtade kulud aastas 105 000 eurot.

* Sel nädalal algas Järvamaa haigla juurdeehitus, mille tulemusel lisandub erakorralise meditsiini osakonda (EMO) 752 ruutmeetrit uut pinda. Peale selle uuendatakse praegusest pinnast 126 ruutmeetrit, mis kokku teeb 878 ruutmeetrit uuendatud ala. Edaspidi on EMO osa haigla teistest osakondadest eraldatud.

* Paide linnavalitsus otsustas, et kõigi tervise ja turvalisuse huvides jääb tänavune linnapea vastuvõtt ära ja linnale kuuluvates ruumides avalikke jõulupidusid ei tule. Paide linnapea Siret Pihelgas ütles, et linnavalitsus toetab kohtumisi värskes õhus, mistõttu ei piirata näiteks rahvamajade saluute ega välisõhus korraldatavaid jõuluüritusi.