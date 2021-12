Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Viimasel nädalal patseeris ümber Paide tehisjärve tavapärasest rohkem rahvast, kes kõik hoidsid silma peal sinna liigikaaslastest maha jäänud noorel luigepojal ja tema seltsi otsinud väikekosklal. Inimeste mure lindude saatuse pärast oli suur. Neljapäeval avaneski esimene võimalus luik kinni püüda. Eesti metsloomaühingu vabatahtlik Virge Võsujalg viis linnu ajutisse hoiukodusse, et ta hiljem teiste kühmnokkluikede seltsi viia.

* Neljapäeva õhtul andis Järvamaa kogukonnafond Paide E-Piima spordihallis Peet Raigi nimelise noore võrkpalluri stipendiumi kahele võrkpallurile, Anete Kõivule ja Karl Jakobsonile, kes on harrastanud spordiala aastaid ja teinud läbi märgatava arengu.

* Kuigi olud on jälle talvised, ei näi liiklusest närviline sõidustiil ja kiirustamine kuhugi kaduvat. Tuletame politseinike abil turvalise talvesõidu põhimõtted uuesti meelde. Talviseks liikluseks valmistumise puhul ütles Paide politseijaoskonna välijuht Valdur Mõttus, et ohutu sõit hakkab pihta autost. «Kui panna auto käima, siis tuleb kohe aknad puhtaks teha,» lausus ta. «Kui aknad on puhtad, tagab juht selle, et tal on olukorrast selge ülevaade ja ta näeb teisi liikluses osalejaid.»

* Kui siiani on vingugaasiandur olnud kohustuslik nendes eluruumides, kus korstnaga on ühendatud gaasiseade, siis uue aasta algusest on andur kohustuslik ka kõikides nendes kodudes, kus on tahkeküttel töötav ahi, pliit, kamin või katel. Vingugaasiandur on uuest aastast kohustuslik ka mitteeluhoonetes, kus on tahkeküttega küttesüsteemid.

* Neljapäeva pärastlõunal alustasid Paide päästjad kesklinna staadionil liuvälja rajamist. Kui külmakraade jagub, võib jää valmimist loota järgmisel nädalal.

* Jõulude eel ootavad nii mõneski Järvamaa paigas külastajaid jõulumaad. Juba eelmisel aastal tuli muuseumidel ja külastuskeskustel reklaamida oma programme pigem ettevaatlikult, sest koroonapandeemiast tingitud olukorda ei osanud keegi ette näha. Tänavugi pole koroonarindel asjad oluliselt paremaks läinud, ent kõigest hoolimata on jäänud soov Järvamaa lastele ja lapsemeelsetele põnevaid tegevusi pakkuda.

* Paide muusika- ja teatrimaja avatud galeriis on üleval hinnatud loodusfotograafi Ingmar Muusikuse tööde näitus Eestimaa lindude ja loomade portreedest. Muusika- ja teatrimaja teise korruse jalutuskoridoride seinal ripub 25 looma- ja linnuportreed, mis on valik Muusikuse viimase 13 aasta parimatest töödest. Enamik modellidest on tabatud Järvamaa metsades.