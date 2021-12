Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Üle-eelmisest esmaspäevast kuni eelmise nädala karmide külmadeni uuristas geoloogiline puur Türi vallas Kolus ööd ja päevad katkematult teed maakoore sügavusse, et Eesti geoloogiateenistuse tellimusel küündida poole kilomeetri sügavusele üle 1,8 miljardi aasta tagasi tekkinud kristalsete kivimiteni. Geoloogiateenistuse maapõueressursside osakonna vanemgeoloog Siim Nirgi ütlust mööda läks esimese 300 meetri puurimine nelja päevaga. Mida sügavamal, seda aeganõudvam iga järgmise meetri läbimine oli. «Kristalne tardkivim tuli vastu 427,5 meetri pealt. Puurimise lõpetasime 500,6 meetril.

* Laupäeval avas Ajakeskuse Wittenstein tegevusmuuseumis esimest korda uksed Emmeliine Toidutoa väike kohvik, kus kaminatule ees sõrmi soojendada, kuumi jooke juua ja kooke süüa. Emmeliine Toidutoa eestvedaja Kadi Truus ütles, et kohvik on jõulueelne ajutine ettevõtmine loomaks paidelastele mõnusat jõulutunnet. «Meie koogid ja joogid on jõuluhõngulised ning kauni mõisamööbliga dekoreeritud ruum annab võimaluse aeg maha võtta ja hetke nautida,» lausus ta.