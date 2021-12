Laps on isik, kes on noorem kui 18 aastat. Reklaam on lastele suunatud, kui reklaami teostus on lastepärane, reklaamitavad tooted või teenused on mõeldud lastele, reklaam avalikustatakse lastesaate vahel või lastele suunatud veebilehel. Samuti, kui reklaamis kõnetatakse lapsi, näiteks „Hei, lapsed!“.