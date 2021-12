Seni on nõudepõhine ühistransport kasutusel olnud sotsiaalvaldkonnas. Invasõidukiks ümber ehitatud bussis saab sõita ka ratastoolis inimene. FOTO: Urmas Luik

Kolmandas kvartalis tehti Eesti ettevõtete ühistranspordivahenditega 35 miljonit sõitu, mis on 12% vähem kui eelmise aasta ja kolmandiku võrra vähem kui 2019. aasta samas kvartalis. Rahvusvahelistel vedudel veeti üle 930 000 sõitja, mis on 13% vähem kui mullu. Vaatasime lähemalt, millised muutused on ühistranspordi kasutamises toimunud.