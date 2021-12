Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Järvamaal tuleb tuleval aastal kärpida transpordiameti ülesandel bussiliinide kilomeetrite hulka 1,2 protsenti, mis teeb 18 600 kilomeetrit aastas. Kuidas seda saavutada, see on veel teadmata. Järva vallavanem Toomas Tammik näeb bussiliikluse optimeerimise võimalust nõudepõhimõtte rakenduses. «Saaremaal on nõudepõhine katseprojekt juba käimas,» ütles ta. See tähendab, et ei ole mingit kindlat liini, vaid iga päev pannakse kokku sissetulnud tellimustest uued sõiduringid. «Ka praegu ei vasta bussiliiklus täielikult vajadustele,» ütles Tammik ja nimetas üheks murekohaks asjaolu, et kohati on bussiliinid liialt maakonnapõhised.

* Paide linnameeskonna uus peatreener on 44aastane Karel Voolaid. Koerus sündinud Voolaid juhendas aastatel 2019-2020 Eesti jalgpallikoondist ja on treenerina töötanud üle 20 aasta. Paide linnameeskonna vastne peatreener Karel Voolaid ütles, et on tänulik linnameeskonna presidendile Veiko Veskimäele ja juhtkonnale, kes on andnud talle võimaluse töötada peatreenerina. «On suur au asuda tööle klubis, millel on alati olnud eriline koht minu südames ja mis kuulub juba täna Eesti juhtivate klubide hulkam,» lausus ta. «Soovin anda oma panuse, et Paide linnameeskonna esindusvõistkonna ja klubi areng jätkuks valitud kursil. Järgmine samm astuda on kahtlemata suur, kuid samas väga põnev.»