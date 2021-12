Fotograafiahuvi vormus kaua unistatud stuudioks

Äsja avatud fotostuudio Aravete kultuurimaja teisel korrusel on praegu sisustatud jõuluteemaliselt ning sõpru, paare ja peresid, kes kasutavad võimalust lasta ennast pühademeeleolus jäädvustada, on sinna kaamera ette sattunud omajagu. Aravete-suguses väikeses kohas ei räägi see muust, kui et midagi sellist on siin ammu oodatud.