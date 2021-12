Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Panna Aravetel pangaautomaat gaasiga plahvatama, varastada üle 40 000 euro ja kaduda. Politseinikud kahtlustasid juba alguses, et see oli professionaalsete kriminaalide töö, kelle kodukoht on Eestist kaugel. Olgu need plahvatuskoha lähedale maha jäänud väljaheide või tagasisõiduteel liiga suure kiirusega liikluspolitseinikele vahelejäämine – siiski jätsid asjaosalised oma vaat et filmilikul rüüsteretkel maha nii palju asitõendeid, et moldovlased tehti kindlaks, kuulutati tagaotsitavaks, tabati juba eelmisel aastal Ukrainas, anti pool aastat hiljem Eestile välja ja mõisteti tänavu augustis kohtus ka vangi. Saame esmalt loo osalistega tuttavaks ja laseme neil rääkida.

* Eesti töötukassa on juba aastaid koostanud tööturu-uuringut – tööjõuvajaduse baromeetrit. Järvamaa kohta reedab baromeeter, et andme­sisestajaid ja sekretäre on maakonnas üle, aga puudu on hooldajaid, logopeede ja kokkasid.

* Kuni 22. novembrini kutsus kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp üles esitama maakonna preemiate kandidaate. Kui viimastel aastatel on kandidaatide arv jäänud pigem tagasihoidlikuks, siis sel korral on nimekiri kategooriati arvestatavalt pikk.

* Novembris Järva vallavanemaks kandideerinud EKRE liige Valdo Helmelaid ei osanud uneski näha, et 9. detsembril saab temast hoopis Tapa vallavanem. Aga just nii läks. Tapal toetasid Helmelaidi kaheksa valimisliidu Valgejõgi ja kolm EKREsse kuuluvat vallavolinikku. Sellest piisas, et 21 kohaga vallavolikogus enamus kätte saada.

* Aastakümneid roosat nõukogudeaegset rüüd kandnud Vodja mõisakooli häärberi fassaad ja maanteepoolne külg on sügisest kollane, järgmisel aastal saab majale uue krohvikihi ja värviga ring peale. Rocca al Mare kooli Vodja individuaalõppekeskuse juhataja Riina Põldvee selgitusel oli vana fassaad muutunud ohtlikuks, sest alla sadanud karniisi ja krohvi tükkide tõttu tuli seinte äärde juba piirdelinte tõmmata.

* Aravetel ja selle lähiümbruses elavad inimesed, kes pidid pere- või portreefotode tegemiseks sõitma Paidesse või Rakverre, võivad nüüd sõidukuludelt oluliselt säästa, sest kuu algusest saab neid fotosid, mida kodus raami sisse sätituna riiulile või seinale imetlemiseks panna, lasta teha ka Aravetel. Äsja avatud fotostuudio Aravete kultuurimaja teisel korrusel on praegu sisustatud jõuluteemaliselt ning sõpru, paare ja peresid, kes kasutavad võimalust lasta ennast pühademeeleolus jäädvustada, on sinna kaamera ette sattunud omajagu. Aravete-suguses väikeses kohas ei räägi see muust, kui et midagi sellist on siin ammu oodatud.

* Malle Hermansoni tunnevad paljud järvalased juba aastakümneid kui politseinikku. Sel sügisel pani ta aga politseis ameti maha ja töötab nüüd hoopis Koeru keskkoolis sotsiaalpedagoogina. Hermanson meenutab, et aasta oli 1994, kui tal tekkis vajadus lapse kõrvalt tagasi tööle minna. Et endine töökoht asus üsna kaugel ja korralik bussiühendus puudus, siis otsustas ta Paide kandis ringi vaadata. Põlise paidelasena ei tulnud elukohavahetus kõne alla.

* Klišeeks kulunud lauset «Armastus käib kõhu kaudu» teavad kõik. Purdilane Merli Kaas pealkirjastas aga just nii oma Facebooki lehekülje, kus ta jagab pilte oma koduköögis valminud hõrkudest kondiitritoodetest ja kulinaarsetest katsetustest. Vaatajatel hakkas nende peale suu vett jooksma ja nad küsid võimalust samu asju temalt tellida. Nii kujuneski hobist tasapisi püsiv töö.