Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Läinud nädalavahetusel kihas väliujulaks kohandatud Tallinna Admiraliteedi bassein ujujatest, kes püstitasid karges vees nii teateujumise maailmarekordit kui heitlesid ka Eesti avatud meistrivõistluste tiitlite pärast. Järvalased pretendeerisid nii tiitlitele, võistlesid heategevuslikul eesmärgil kui nautisid ka maailmarekordi sooritust.

* Eelmisel kolmapäeval sai Järvamaa kutsehariduskeskuses kutsetunnistuse esimene lend biogaasijaama operaatoreid. Direktor Rein Oselin ütles, et lennus oli 12 õppurit, kellest 11 olid mehed ja üks naine. Need olid täiskasvanud inimesed, kellest enamik oli enne õppima astumist mõnes biogaasijaamas tööl.

* «Jah, meil on selline unistus. Ja kuna on jõuluaeg, siis loodame, et mõni heategija ikka leidub, kes soovib meie unistuse täitumisele kaasa aidata,» ütles Väätsa lasteaia juhataja Ulvi Hantson. See, millest lasteaed pikalt unistanud on, on päris oma lipp. Selline, mida kanda näiteks peorongkäigus või sättida aukohale siis, kui lasteaed tähistab mõnd pidulikku sündmust või saadab majast teele rühmatäie lõpetajaid. Lippu läheb tarvis ka kevadel, kui Paikäpa pere oma traditsioonilist kevadpidu peab ja rongkäigus Väätsa vahel liigub.

* Endale kõige parema elektrilepingu valimine on justkui mardika soov leida kahara puu otsas kõige mõnusam koht. Pisike putukas hakkab mööda tüve ronima ja iga uus haru, oksake ja leheke pakub uusi võimalusi, aga ka riske. Vahel on võimalus nende valikute vahel hüpata, vahel mitte. Konkurentsiameti ja elektrimüüja Eesti Energia teatel tuleb tarbijal olla lepingut sõlmides tähelepanelik nii hinna olemuse kui ka paketi tähtaja suhtes.

* Maskking, Salt Switch, Killa Switch, Voom – need nimed ei ütle ilmselt midagi suurele osale täiskasvanutest, küll on tuttavad üllatavalt paljudele koolilastele. Tubakat või nikotiini sisaldavad tooted on noorte seas ikka levinud. Uusim suundumus näib olevat tarbida värvilisi e-sigarette. Maskking, Salt Switch, Killa Switch, Voom on e-sigarettide tootemargid. Kuigi e-sigaretid on turul ja ka koolinoorte seas levinud juba mõnda aega, näevad nii-öelda uuemad mudelid ilmselt atraktiivsemad välja. Pealtnäha on need lamedad värvilised pulgakesed, mõnel otsas leedtuluke.

* Novembris osales Kati spordiklubi batuudihüppaja Krete Kaasik Bakuus noorte batuudihüpete maailmameistrivõistlustel. See jäi talle rahvusvahelisel areenil viimaseks juunioride klassi mõõduvõtuks, sest algavast aastast peab 21aastane Kaasik hakkama võistlema täiskasvanute ehk meistriklassis. Krete ema ja treener Katrin Kaasik ütles, et nad sõitsid Bakuusse Eestit esindama eesmärgiga anda endast noorteklassi viimasel võistlusel parim. «Krete on varemgi rahvusvahelistel võistlustel käinud, seega hästi kursis, kui tugeva konkurentsiga tuleb tal arvestada,» lausus ta ja täpsustas, et need olid Kretele juba kuuendad noorteklassi maailmameistrivõistlused.