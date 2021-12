Prognoosi kohaselt tuleb päeval pilves ilm. Lääne-Eestis sajab vihma ja lörtsi, idapoolsetes maakondades lörtsi ja lund, on võimalik jäävihm. Kohati tuiskab. Tee- ja õhutemperatuur on läänepoolsetes maakondades valdavalt plusspoolel, idapoolsetes maakondades 0-kraadi ligidal või miinuspoolel. Teedel on jätkuvalt libeduse oht!