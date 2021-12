Läänemetsa sõnul mõjutab energiahindade järsk tõus ka kõigi teiste teenuste ja toodete hinda. „ See tähendab pikaajalisi tagajärgi ja eeskätt madalama, aga ka keskmise sissetulekuga inimeste vaesumist, mida aitaks leevendada see, kui tulumaksuvaba miinimum tõuseb järgmisel aastal alampalgani,“ märkis Läänemets. Riigikogu saaks tema väitel kohe heaks kiita sotsiaaldemokraatide eelnõu, mis tõstab maksuvaba miinimumi 654 euroni ja millest ligi pooled palgasaajad võidaksid aastas 370 eurot.

Läänemetsa sõnul on valitsuse pealtvaatamispoliitika tulemuseks järjekordne rikkuse ümberjagamine, kus enim kaotavad kõige haavatavamad, aga löögi all on ka keskmise sissetulekuga inimeste elatustase. „Nii käesoleva kui ka järgmise aasta palgatõusud jäävadki statistiliseks illusiooniks, sest nii otse kui kaude neelavad selle alla energiahinnad. Tuhandete Eesti perede toimetulek kannatab. Lõivu maksavad ka ettevõtjad. Juba kuuleme teateid sellest, kuidas ettevõtted piiravad või koguni ajutiselt peatavad oma tegevust,“ nentis Läänemets.