Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Kui vabariigi aastapäeval või võidupühal ootame, pea kuklas, paariks sekundiks paraaditaevasse ilmuvat liitlaste teraslindude ülelendu, siis laupäeval näeb riigi asutamise aastapäeva tähistav Katari rahvas pealinna Doha taevas tiirutamas sinimustvalge lipu värvi õhusõidukit. Pärsia lahe kaldal asuva Katari rahvuspüha tähistamise programmi osa on kuumaõhupallide paraad, kuhu 30 lennuvahendist koosnevasse õhulaevastikku kutsusid korraldajad osalema Nurmsi lennuväljal tegutseva lennuklubi Keelutsoon Eesti lipu värvides kuumaõhupalli meeskonna koosseisus Jaano Rässa ja Kalev Tikk.

* Viisu külaselts võttis sihiks rajada nõukogude ajal ehitatud populaarse külasauna aastaid tühjalt seisnud hoonesse kogukonnaköögi, mis aitaks taaselustada kunagist ühiste tegemiste tava.

* Hiljemalt jaanuarist peaks olema energia hinnatõusu tõttu rahahädasse jäänud vähekindlustatud peredel ja üksi elavatel inimestel lootust saada toetust. Omavalitsuste kaudu hüvitatakse peredele esialgu septembrist märtsini 80 protsenti elektri, gaasi ja kaugkütte hinnatõusust.

* Aravete keskkooli üheksanda klassi õpilased otsustasid juba sügisel, et üksteisele loosipakkide tegemise asemel annetavad kingitustest vabaneva raha vähiravifondile Kingitud Elu, ja kutsusid sama tegema ka koolikaaslasi. Üheksanda klassi klassijuhataja Maili Antons sõnas, et klassijuhatajatunnis tehtud hääletusel olid noored mõttega päri ja asusid tegutsema.

* Kui eelmisel nädalal jõudsid 5–11aastaste laste koroona vastu vaktsineerimiseks mõeldud vaktsiinid alles Eestisse, siis nüüd ollakse ka Järvamaal valmis neid soovijatele manustama. Järvamaa vaktsineerimise koordinaator Maire Raidvere ütles, et valdavalt peaks laste koroona vastu vaktsineerimine olema perearstide teha, sest nemad omavad oma väikeste patsientide tervisliku seiu kohta kõige täpsemaid andmeid. «Kui peaks juhtuma, et perearstil tekib vajadus 5–11aastaste laste koroonavastase vaktsineerimise käigus konsulteerida eriarstiga, siis saatekirjaga on võimalik laps suunata pediaatri konsultatsioonile ning Järvamaa haigla lastearstid on lahkelt nõus oma teadmisi jagama,» selgitas ta.

* Pole olnud sellist Eesti kaitseväe välismissiooni, mille koosseisus ei täidaks oma sõdurikohust mõni Järvamaalt pärit vormikandja. Praegune Mali missioon ei ole selles suhtes erand. Paidest pärit kapral Sander Välb laseb Järva Teataja lugejatel saada osa ühest missiooninädalast kodust kaugel. Seitsme päeva sisse mahub varajane ärkamine, postiteenistus, patrullis käimised ja kiirreageerimisüksuses olek, kuid ka jõusaalitreeningud ja lauamängud, grilliõhtud ja liitlassõduritega tuttavaks saamine.

* Kuusemüüjatel on nüüd kiired päevad, sest just sel nädalavahetusel viib enamik inimesi lõhnava jõulupuu tuppa, et see pühadeks ehteisse seada. Iga kuuseostja soovib, et puu toas võimalikult kaua säiliks ja kolmekuningapäevani ikka vastu peaks. Mida siis teha, et jõuluilu kahe nädala jooksul rootsuks ei muutuks?

* Jõulupühad lähenevad vääramatu kiirusega ja kes pole ettenägelikult kingikoti sisule mõelnud, leiab end paratamatult lõpuks olukorrast, kus kingipakki rändavad viimasel minutil toidukaupluse kodukaubaosakonna riiulitelt kaasa rabatud sokipaar, seltsiks mandariin või jõuluteemalise ümbrispaberiga šokolaaditahvel. Sokipaarist ei ütle loomulikult keegi ära – neid kulub ju ikka. Ometi jõuab veel plaanid läbi mõelda ja otsustada, ehk tasub kingipakki poetada mõni jäävama väärtusega üllatus. Hiljutise uuringu järgi on just omatehtut kinkida on kõige populaarsem Eestis, ostmise asemel eelistab need ise teha ligi viiendik. Kui käsitööoskusi pole, võib soetada kinke neilt, kellel on isetegemine eriala. Üks võimalus on minna Türi kultuurikeskusse, kus juba mitmendat hooaega on avatud kohalike kunstnike jõulueelne näitusmüük.