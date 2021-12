Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide Hammerbecki põhikooli VIIa klassi lapsed võtsid esmaspäeval ette heategevusliku poeskäigu, et jõulukinkideks mõeldud raha eest osta hoopis midagi toitvat Järvamaa puudustkannatavatele peredele. Paide Rimi kaupluse riiulite vahel uidanud õpilaste korvidesse rändasid kuivained, kohv, pastatooted, kommid, küpsised, piparkoogid ja muu toidukraam, millest saab süüa teha või lapsed jõulude ajal rõõmu tunda.

* Jõulude eel vaevab inimeste pead enamasti kaks küsimust: mida kinkida lähedastele ja kas jõulud tulevad ikka valged. Järva Teataja vaatab ajas viis aastat tagasi ja meenutab, milline on olnud viimaste aastate jõuluilm.

* «Naised, nüüd hakkame igal aastal verivorsti tegema. Sellest tuleb meie traditsioon!» hõikab vorstitoppimise masina taga koha sisse võtnud Merje Mihkelsaar kaaslastele. Olen pisut kimbatuses, sest minu teada teevad Naiskodukaitse Paide jaoskonna naised juba kolmandat aastat jõulude eel kaitseliidu Järva maleva Lõõla õppekeskuse köögis korraliku laari verivorste. Eelmisel aastal oli rahvast rohkem ja mäletan, et ka Merje ja Maire Ausin olid kindlalt kohal. Minu märkuse peale, kas kolmas aasta ei tähistagi veel traditsiooni, kostavad naised, et alles nüüd on neil õige tehnika käppa tulnud.