Saaremaa Köögi tootesari Mönus on loodud eridieedil olevatele inimestele ning sarjas on nii gluteenivabad, laktoosivabad kui ka vegan tooted aga ka mineraalide ja vitamiinidega rikastatud tooted. Saaremaa Köök ärijuht Juss Lindmäe ütles, et praegu on Imaveres asuv Tikupoisi tanklapood Järvamaal ainuke, kust seda saaremaist tootesarja osta ja suurema valikuga on ettevõte esindatud veel Tallinna ja Pärnu kauplustes. Lindmäe sõnul peetakse plaani tootesarja müügile toomiseks mõnes Järva Tarbijate Ühistu kaupluses.

Juba mõnda aega on Järvamaa kauplustes müügil olnud ka Paides Euroleiva tehases valminud Marta Pagari kaubamärki kandvad gluteenivabad tooted, mis mõeldud tsöliaakia diagnoosiga või gluteenist hoiduda püüdvatele tarbijatele. Eesti tsöliaakia selts jagas eelmisel aastal oma liikmete ja jälgijate hindamise alusel tunnustust parima gluteenivaba tegija tiitli saajatele ning ühes kategoorias - gluteenivaba eestimaise toote arvestuses, leidsid hääletajate poolt ära märkimist ka Marta Pagari gluteenivabad piparkoogid ja Marta Pagari piparkoogitainas. AS Marta Pagari tegevdirektor Oliver Polli sõnul erineb niiöelda tavaline piparkoogitegu gluteenivabade piparkookide valmistamisest oluliselt, seda tehnilise poole pealt. “Selleks puhastame me kogu tootmise, et sinna sisse ei satuks näiteks gluteeniosakesi, kuna need võivad pagaritööstuses ka õhus olla,” lausus Poll ja täpsustas, et nende valmistamisel kasutatakse nisujahu asemel riisi- ja tatrajahu. “Maitse poolest need piparkoogid oluliselt ei erine, lihtsalt struktuur on veidi pehmem,” lisas ta. Veel tõi Poll välja, et piparkoogivürts, mida toodetes kasutatakse, segatakse kohapeal ise kokku.