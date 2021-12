Viska täringuga endale kink ja otsi pudru seest õnne

Tänasel päeval on paratamatu, et jõulumeestel enam eriti palju perest peresse käimist pole. Kahtlemata leitakse pandeemiaolukorraski võimalus, kuidas valge habemega taat ikkagi tuppa lubada, kasvõi uksel temalt koroonatõendit küsides. Ent tõenäoliselt tuleb leiutada muid viise, kuidas jagada kingipakke ka jõulumehe abita. Üks moodus salmilugemiseta kingitust lunastada on kingipakimäng. See on Taanis levinud komme.