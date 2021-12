Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Kümmekond aasta tagasi avati Aravetel Eesti üks esimesi uue aja biogaasijaamu, mis on seni tootnud sõnnikust ja biomassist soojus- ja elektrienergiat. Jaamast tuleva soojusega köetakse kohalikke kortermaju ja elekter müüakse võrku. Nüüd käivad suurfarmi naabruses asuvas biogaasijaamas suured ehitustööd, mille tulemusel lõppeb toasooja ja elektri tootmine ning lehmasõnnik töödeldakse ümber biometaaniks. Sellega hakkavad sõitma pealinna bussid ja loodussõbralikku gaasi saab tankida ka Paide gaasitanklast.

* Paide 3. keskkooli, ühisgümnaasiumi ja Hillar Hanssoo põhikooli vilistlaste kokkutulek on järgmise aasta 26. ja 27. augustil, et tähistada 45 aasta möödumist kooli loomisest. Tavapäraste ürituste ja kokkusaamiste kõrval plaanivad korraldajad seekord kunstiandega vilistlaste loomingust erilise näituse kokku panna. Paide 3. keskkooli vilistlane Jane Kiristaja ütles, et vilistlaskogu tahab seekordsel kokkutulekul kasutada eelmistest aastatest rohkem esimest koolimaja, kus praegu tegutsevad Järvamaa keskraamatukogu ja Paide kunstikool. «Kuna kunstikool on kasutanud hoone koridore edukalt näitusteks, siis tekkiski idee koguda kolme kooli vilistlaste töid läbi aegade ja panna neist kokkutuleku ajaks kokku näitus,» selgitas ta.

* Järva Teataja ning Järvamaa valla- ja linnavolinikud on kolm korda valinud maakonna kõige mõjukamat inimest. Esimesel aastal osutus kõige mõjukamaks ettevõtja Jaanus Murakas, kellele järgnes Türi vallavanem ja Järvamaa omavalitsuste liidu juhatuse esimees Pipi-Liis Siemann. Kahel järgmisel aastal on ajakirjanike ja kohalike poliitikute hinnangul kõige mõjuvõimsam inimene olnud Siemann, kes on selja taha jätnud sadadele inimestele tööd andvad ettevõtjad ja ka riigikogulased. 46aastane Pili-Liis Siemann räägib, et palju rohkem kui vallavanemaks või riigikogu liikmeks tahab ta saada vana­emaks. «Vanemad lapsed on mul juba täisealised. Jumala eest, see on nende otsustada, ega mina siin midagi ütle. Aga tahaks küll. Nüüd ei ole mul enam nii kiire ja tahan olla selline vanaema, kellel on lapselapse jaoks alati aega.»

* Novembris Järva-Madise kogudust kirikuõpetajana teenima asunud Jane Vain usub, et koroonaaeg on pannud inimesi rohkem rattalt maha astuma ja endasse vaatama. Ta loodab, et ka jõulude tegelik tähendus pälvib seetõttu rohkem tähelepanu. Jane Vain on sündinud Valgamaal, kuid et vanemad otsustasid kolida, alustas ta kooliteed Võrumaal. Kui keskkooli läbi sai, läks Vain Tartu Ülikooli psühholoogiat õppima. Pärast ülikooli lõpetamist proovis ta pealinnaelu, kuid pidi tõdema, et see on liiga kärarikas. Vain märgib, et talle meeldib küll Tallinnas käia, kuid elada eelistab ta mõnes rahulikumas paigas. Peagi tõi elu Vainu tagasi Lõuna-Eestisse. Ta läks tööle Pärnu kriminaalhooldusosakonda, kus töötas kaheksa aastat. Pärnuga ei sidunud teda esialgu küll miski, kuid töö tundus liiga huvitav, et sellest ära öelda. Tänavu jõulude ajal oleks Jane­ ­Vainul täitunud 20 aastat Pärnumaal elamist. Ent kujunes teisiti.