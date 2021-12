“Esiteks, me kõik teame, et traditsiooniline ilutulestik avaldab negatiivset mõju nii keskkonnale kui ka häirib tugevalt nii loomi kui ka linde. Seetõttu soovime hoida nii keskkonda kui ka neid, kes ennast kaitsta ei saa,” selgitas ta. “Teiseks on Järva vald oma pindalalt niivõrd suur, et ühes kohas valla ilutulestikku korraldades jääb selles showst ilma suur osa elanikest. Seetõttu on õiglane sellest üldse loobuda.”