Järva vallas hoitakse spordilippu kõrgel

KOMMENTAAR

Jaak Tammik

Järva valla spordi- ja rahvatervise spetsialist

Oleme Järva vallas hoidnud jätkuvalt aktiivset joont, kuigi oma jälje on siiski jätnud COVID-19 viirusest tingitud erinevad piirangud ja reeglid. Hea meel on, et riik leidis võimalused viiruse leviku ajal ka spordi- ja jõusaalid lahti hoida. Aasta jooksul korraldati ja osaleti mitmetel sündmustel erinevatel spordialadel, kuigi oli ka üritusi, mida ei saanud korraldada, näiteks Järva suvemängud, mis pidid see suvi toimuma Järva vallas Aravetel. Hoiame pöialt, et aastal 2022 saame ühe maakonna vahva spordipeo siiski ära korraldada. Praeguse plaani järgi toimuvad suvemängud 11. juunil.

Aasta algus oli väga edukas Järva valla suusaklubidele, võideti mitmeid Eesti meistrivõistluste medalid noorte, kui ka täiskasvanute vanuseklassides. Õed Kaasikud tegid debüüdi maailmakarikasarjas, lisaks tehti ka oma esimesed stardid maailmameistrivõistlustel. Väga häid esitusi näitas RR suusaklubi esindaja Mehis Udam, kes võitis mitmeid tiitleid ja medaleid nii murdmaa-, kui ka laskesuusatamises. Parima etteaste tegi Mehis Austrias laskesuusatamise juunioride maailmameistrivõistlustel, kus võisteldes endast kaks aastat vanematega ja saavutas kuuenda koha. Head meelt teeb ka Mehisele määratud stipendium, mille andis välja SA Noored Olümpiale. Ambla spordiklubi eestvedamisel sai korraldatud ka järjekordne Järva valla suusatamise seeriavõistlus, kus etapid toimusid erinevates Järva valla piirkondades (Valgehobusemäe, Aravete, Koeru ja Järva-Jaani). Uuendusena toodi sisse suusakross (rajal erinevad elemendid), mis on vajalik suusasportlastele, et õppida paremini suuskade käsitlemist.

Kevadel alustas kolmandat korda jooksusari „Järvamaa järvede jooksud“, kus mitmed etapid toimusid Järva valla veekogude ümbruses (Käravete, Preediku, Väinjärv, Järva-Jaani tehisjärv, Mägede, Rava, Eistvere). Head meelt teeb, et sellel aastal oli mitmel etapil üle 100 osaleja, purunesid ka mitmed osalejate rekordid.

Suveperioodil alustasid aktiivselt erinevad rannavolleturniirid Amblas ja Aravetel. Esmakordselt sai ellukutsutud Järva valla võrkpalli Rahvaliiga Suvevolle, kus osales seitse võistkonda üle valla. Hea meel on tõdeda, et võrkpall on jätkuvalt atraktiivne harrastajate jaoks, seda näitas nii osalevate võistkondade arv, kui ka väga pingelised mängud.

Juulikuus osalesid Järva valla sportlased Käärikul 46. Eestimaa omavalitsuste suvemängudel Käärikul. Kokku osales võistlustel ligi 2000 võistlejat 64st omavalitsusest. Järva vald oli esindatud üle 60 sportlasega 12l erineval spordialal. Häid individuaalseid tulemusi näitasid discgolfis Kerdo Lepasepp I-III koht discgolfis ja Eveli Meibaum III-V koht. Noormeeste ja naiste kuulitõukes saavutasid võidu Andri Martov ja Kätlin Piirimäe. Kätlin tegi ka tubli tulemuse ketteheites, saavutades III koha. 5000m jooksus näitas head minekut Bert Tippi ja saavutas II koha. Ajalugu tegi ka Järva valla köieveo võistkond (Aivo Nugis, Pavel Pelgonen, Mihkel Pullisaar, Gabriel Klein, Elari Tetter ja Jaak Tammik), kes saavutas mängudel II koha. Kokkuvõttes saavutas Järva vald 11. koha, suurtest valdadest (üle 8000 elaniku) 8. koha.

Augusti lõpus oli Järva valla sportlastel võimalus veel ennast proovile panna Põltsamaa Jõe Suvemängudel. Osaleti maastikurattasõidus, kergejõustikus, petankis ja discgolfis.

Korraldatud said mitmed piirkondlikud traditsioonilised võistlused Koeru Kevadjooks, Alar Ainumäe mälestusvõistluse võrkpallis, Erika rattaralli, Järva valla meistrivõistlused kergejõustiku viievõistluses, Ants Nurmekivi jooks jm. Korraldati ka maakondlike meistrivõistlused (lauatennis, meesseeniorite võrkpalli meistrivõistlused jm). Ära tasub märkimist ka Järva valla spordiklubide ja võistlejate mitmed medalivõidud Eesti meistrivõistlustelt erinevalt spordialadelt: murdmaasuusatamine, rullsuusatamine, discgolf, tõstesport, vabamaadlus, sumo, naistemaadlus, kergejõustik, ujumine, suvebiathlon.

Eesti meistrivõistlustel III liigas jalgpallis tegid kaasa kaks võistkonda Järva vallast. SK Imavere mängis lõunatsoonis ja saavutati kuues koht. FC Järva-Jaani mängis idatsoonis ja saavutati kaheksas koht. Järva-Jaani saalihoki naiskond mängis naiste energialiigat, mille teine voor jäi pidamata, seosas COVID piirangutega. Peale esimest ringi olid Järva-Jaani naised kolmandal kohal. Aravete võrkpalli võistkond mängis Lääne-Virumaa Rahvaliigat, saavutades teises tugevusgrupis põhiturniiril esikoha. Aravete veteranide võistkond krooniti ka maakonna meistriks. Väga tubli oli ka Ambla SK korvpalli võistkond, kes aasta lõpus krooniti samuti maakonna meistriks.

Järva vallas teevad spordiklubid noortega väga head tööd. Rõõmu valmistab ka see, et varasemalt toiminud ringid jätkavalt innukalt oma tööd ja juurde on tekkinud uusi treeningruppe (Korvpalliklubi KK7 treeningruppide laienemine Aravetele ja Koeru). Järva vald on spordiklubidele väga tänulik selle panuse eest.

Järva vallas 2021. aastal valmisid ka mitmed uued spordirajatised, mis laiendavad inimeste vabaaja veetmisvõimalusi. Sellel aasta valmisid uued discgolfi väljakud Männile (Albu), Koeru, Koigisse ja Imaverre. Peetri discgolfipargis alusati rajauuendusega ja uuel hooajal peaks saama ka juba uuel rajal mängida. Valmis Aravete-Kete multifunktsionaalne palliväljak (tennis ja korvpall), Järva-Jaani multispordiväljak. Uuest aastast alustab tööd Järva vallas uus valla hallatav allasutus Järva Vallaspordikeskus, kelle hallata jäävad kõik Järva valla spordirajatised (väljakutse on väga suur). Spordikeskuse alla koondub ka kogu spordivaldkonna tegevuse korraldamine ja juhtimine, tingimuste ja võimaluste loomine spordiharrastamiseks ning erinevateks vabaja veetmise võimaluste loomiseks.

Juba on ukse taga mitmed väljakutsed. 2022. aasta veebruaris on Järva vallal au korralda koostöös Järvamaa Spordiliiduga Eestimaa omavaitusjuhtide talvine mitmevõistlus ja kohe peal seda võistlust on ukse ees Eestimaa omavalitsuste talimängud, mis seekord (märts, 2022) toimuvad Ida-Virumaal. Oleme lootusrikkad, et saame ka ära korraldatud juulikuus Järva Suvemängud Aravetel.