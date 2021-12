Türi spordihoones täitus esimene täisaasta

"Maja töötajad said sel keerulisel ajal õnneks panustada teistmoodi – korrastasime Tolli metsa terviseraja võsast ning tegime eraldi koertejalutusraja, mida hetkel kasutatakse väga usinalt. Suvel kaotati piirangud ja augusti alguses toimusid mitmed spordilaagrid, näiteks Eesti tüdrukute võrkpallikoondis eesotsas treenerite Raigo Tatriku ja Andrei Ojametsaga. Augusti keskel kehtestati tõendiküsimise kohustus, mis andis vähemalt vabaduse korraldada üritusi, võistluseid ja viia läbi treeninguid. Hetkel on võimalik harrastada lastel vähemalt 8 erinevat spordiala, lisada veel juurde täiskasvanute treeningud. Kokku on sel aastal toimunud Konesko Türi spordihoones 37 erinevat võistlust või üritust ja külastatavus on olnud aasta jooksul üle 23 000 korra, sinna sisse pole arvestatud lapsi, kes koolis kehalise kasvatuse tundide raames ruume kasutavad. Muidugi mahtus aasta sisse ka suurtoetaja leidmine AS Konesko näol, mis näitab, et keerulisel ajal on võimalik teha suuri otsuseid."