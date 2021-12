Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Pole just igapäevane, et noor inimene, kes pole meditsiiniga varem kokku puutunud, tahab minna koroonaosakonda vabatahtlikuks. Just sellise sooviavalduse sai Järvamaa haigla sel sügisel lahvatanud koroonapuhangu algul. Esmaspäeval avaldas haigla Paide gümnaasiumi julge sammu astunud abituriendile Kevin Kinevile ennastsalgava töö eest tänu.

* Kõige paremad peod, maitsvamad toidud, liigirikkamad marja- ja seenemetsad koos paradiisliku rabarahuga asuvad Järvamaal, selgub ideekorje «1000 tunnet Järvamaalt» käigus saabunud vastustest. Kui palju tundeid ja mitmelt inimeselt ideekorje käigus laekus, seda on Visit Järva turismiinfo konsultandi Piret Sihveri meelest raske öelda, sest paljud kasutasid võimalust jääda anonüümseks. Samuti olid saabunud vastused väga erineva pikkusega. Laekus sadakond vastust, aga mõnes neis oli esindatud rohkem kui üks tunne. Oli selliseid, kus kirjas oli vaid kolm sõna, aga oli ka pikemaid lugusid, kus kirjutaja emotsioonid ja nende vaheldumine on hästi tajutav. Sihver sõnas, et enim mainiti metsi ja rabasid, vaikust ja rahu, aga toodi esile ka üritusi ja ettevõtjaid, isegi isikuid.

* Kui kevadpealinnast Türilt juhitav salapärase nimetusega Kudujate Koopiaklubi viimati suuremalt meediapilti jõudis, siis oli põhjuseks see, et kudumisklubisse koondunud vardaliigutajad kudusid valmis mitukümmend paari Muhu sukki, mida peetakse maailma kudumiskultuuri tippteoseks. Neid iseloomustab peenikesest lõngast uskumatult tihe kude, ülikeerulised kirjad ja pööraselt säravad värvid. Tänavuste jõulude eel andis klubi jälle põhjust endast rääkida. Sedakorda võeti ette Mulgi kinnaste kudumine, aga heategevuslikul eesmärgil.

* Veidi enne Väätsa jõuluakende avamist hakkas Paide poolt alevikku sisenejaile silma suur valgusreklaam, mida nähes polnud vähimatki kahtlust, et nad on jõudnud Väätsale. Valgusküllane kiri «Väätsa» on paigutatud kohaliku bussiootekoja katusele, kust selle soe ja hele valgus paistab kaugele. Valgusreklaami autor on väätsalane Raid Saar, keda ajendas tegudele kunagine helge mälestus samasugusest valgusreklaamist kohaliku kaupluse katusel. Saare ütlust mööda sai kõik alguse sellest, et tal oli lapsepõlvest meeles kaupluse stiilne valgusreklaam, mis oli väikeses kohas üsna eriline.

* Detsembri algul Paide tehisjärvelt jääolude halvenemise tõttu päästetud kühmnokkluige sellekevadine poeg elab endiselt Paides Eesti metsloomaühingu juhatuse liikme Virge Võsujala hoiukodus. Võsujalg ütles, et pani luigele nimeks Inetu Pardipoeg, kuigi lind pole ei inetu ega ka part. «See lihtsalt jäi talle kuidagi külge,» sõnas ta. Võsujalg ütles, et esialgne plaan luik kuhugi veekogu äärde teiste omataoliste seltsi viia luhtus, sest selliseid kühmnokkluikede kogukondi polevat praegu kusagil patseerimas.

* Kahel päeval enne jõule Järva valla lastele kommipakke jagama pidanud jõuluvana Preedik ei saanud seekord lastega kohtuma minna, sest maailmas ringi möllav viirus sai temagi kätte. Ega heategevusüritus ära jäänud! Preedik saatis teele oma tublid päkapikud ja abijõuluvanad, kes kommid ootajatele kätte viisid.