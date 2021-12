Valla kodulehe andmetel pidanuks 13. detsembril lõppema Käru põhikoolile uue juhi leidmiseks korraldatud konkurss, ent Enn sõnas, et selle tähtaega on siiski pikendatud. «Üks tugev kandidaat on küll olemas, ent otsustasime, et läheme konkursiga uue aasta alguses edasi,» märkis ta.