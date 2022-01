Päästja Rando Suve rääkis märtsis, et sõitis koos elukaaslase Kadi Oeselgiga õhtul Järva-Jaanist Türile. Kui nad jõudsid Roosna-Allikule ja pöörasid Pärnu-Rakvere maanteele, siis märkas naine silmanurgast, et kergliiklustee ääres puu all võib kössitada inimene. Suve jättis auto seisma ning leidiski naise juhatatud kohast ta puu all istumas ühe meesterahva, kes oleks kõrvalise abita ilmselt hommikuks surnuks külmunud.