Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Viimane aasta koroonaga on inimestele palju õpetanud ja teinud selgeks, et COVID-19 on tulnud selleks, et jääda. Kuna lootus viirusest kiiremas korras lahti saada pole täitunud, peame õppima sellega koos elama ja kaitsma halvima eest väetimaid. Alati julgelt koroonateemadel sõna võtnud Paide perearst Ingrid Alt ütles, et selle aastaga oleme selgeks saanud, et koroona pole hooajaline haigus nagu paljud teised ülemiste hingamisteede viirused. «See nakatab inimesi igal ajal, lainetades üles ja alla,» sõnas ta. Kes oleks Aldi ütlust mööda osanud arvata, et viirus muudab nii kiiresti tüvesid ning leiab ikka ja jälle tee, kuidas inimesed kätte saada. «Kui aasta tagasi arvati, et lapsed ei haigestu ega levita eriti haigust, siis sügis tõi vastupidiselt suured haiguskolded koolidesse ning just lapsed olid need, kes viirust edasi kandsid ja peresid nakatasid,» lausus ta.