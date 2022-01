Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Eelmise aasta lõpul jõudis Järva-Peetri koguduse kantseleisse üks raamatutest, mida diakon Jaanus Tammiste oli seni tikutulega taga otsinud, kuid polnud kusagilt leidnud. Siseministeeriumi usuasjade osakonna juhatajale Ilmo Aule jäi Järva-Peetri koguduse õpetaja Karel Maddis Henningu 1836. aastal välja antud aasta jutluste raamat silma ja ta arvas, et selle koht on kodukoguduses.

* Kuigi riik ja pädevad meditsiiniasutused andsid eelmise aasta detsembris loa 5–11aastaseid lapsi koroona vastu vaktsineerida, pole see vähemalt Järvamaal hoogu sisse saanud. Keerulises seisus on needki, kes tahaksid lapsi kaitsesüstida. Selleks tuleb oodata nädalaid, et perearst saaks kokku nõutava arvu soovijaid, kes väljavalitud päevani terved püsiksid ja aeg neile sobiks. Kõik see kokku tundub olevat üsna võimatu ülesanne.