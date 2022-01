Reovees on märgata koroonaviirusesisalduse tõusu

Terviseameti keskkonnatervise osakonna nõunik Merli Jõemaa tõdes, et tulemustest on näha pühadejärgset nakatumise tõusu. "Viimased nädalad on toonud mujal maailmas uusi nakatunute rekordeid, ka Eestis liigub nakatumine tõusutrendis," selgitas ta ja lisas, et viirusesisaldus reovees on kõrge pea kõikjal Eestis.