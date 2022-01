Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Tänavu 1. jaanuari seisuga elab rahvastikuregistri andmetel Järvamaal 29 599 inimest, mida on 246 inimest vähem kui eelmise aasta samal ajal. Kui üle-eelmise aasta alguses oli Järvamaal elanikke veel üle 30 000, siis möödunud aastal juba alla selle ja vähenemine jätkub. Rahvaarvu kahanemise kiirus on viimastel aastatel siiski pidurdunud. Kui eelmise aasta alguseks oli maakonnas vähem 324 elanikku, siis aasta varem on maakond kaotanud 516 ja viimase 12 kuuga 246 elanikku.