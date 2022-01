Teeolud püsivad talvised

Ilmaprognoosi kohaselt on päeval pilves ilm. Paljudes kohtades sajab lund, saartel ka lörtsi või vihma. Õhutemperatuur on mandril miinuspoolel, saartel ja Lääne-Eestis on kohati kuni +1-kraadini. Teetemperatuur on kõikjal miinuses, saartel ja Läänemaal suureneb jäiteoht.