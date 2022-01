Ilmaprognoosi kohaselt on õhtul ja öösel pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab lund, saartel ka lörtsi või vihma ja on jäiteoht. Mitmel pool sajab vähest lund, saartel võib tulla sekka ka lörtsi. Õhutemperatuur on õhtul 0°C lähedal, öösel langeb kohati kuni -7 °C. Teetemperatuur on kõikjal miinuses ja teedel on suur libeduseoht.