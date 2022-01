Volikogu lükkas oma 5. jaanuari istungil eelmise vallavõimu eelarve eelnõu tagasi, sest see vajas oluliselt nende sõnul täiendamist ja parandamist, samuti oli see ligi 2,3 miljoni euroga miinuses, teatas Türi vallavalitsus.

Türi vallavanem Ele Enn kinnitab, et Türi vald maksab kõik palgad ja sotsiaaltoetused välja. "Selles ei ole kahtlust. Ka Eesti põhiseadus ütleb üheselt, et lasterikkad pered ja puuetega inimesed on riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all. Kui keegi väidab, et Türi vald ei saa järgnevatel kuudel sotsiaaltoetusi või palku maksta, siis ta levitab asjatut paanikat," rõhutas ta.