Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide uus muuseumikeskus tegi jõulukuul küll huvilistele uksed lahti, kuid otsus, kas avada maja väljapanekute valmimise tempos osade kaupa või korraga juunis, veel langetatud pole. Esialgu oli kavas avada Paides Tallinna tänavas asuv muuseumikeskus juba möödunud aastal, kuid tarneprobleemide tõttu on see edasi lükkunud.

* Kolmapäeval avatakse raamatukogude aasta enim laenutatud Eesti autori teoste ettelugemisega raamatukogudes üle Eesti. Järvamaa raamatukogud osalevad avaüritusel aktiivselt ning ootavad huvilisi ettelugemistest osa saama. Üle-eestilise raamatukogude aasta avatseremoonia, kus peab kõne kultuuriminister Tiit Terik, on südapäeval Eesti kõige vanemas, tänavu 162aastaseks saavas Tarvastu raamatukogus Viljandimaal. Järvamaa keskraamatukogu direktor Jane Kiristaja ütles, et avatseremoonia kantakse üle veebis YouTube’i kaudu ning seda saavad jälgida kõik huvilised. Märgilisel ajal, 12. jaanuaril kell 12.12, algab ühel ja samal ajal üle Eesti raamatukogudes ettelugemine. Täiskasvanutele loetakse lõiku Mudlumi raamatust «Mitte ainult minu tädi Ellen» ning lastele koolides ja lasteaedades möödunud aastal Piret Raua enim laenutatud lasteraamatut «Tobias ja teine B». Järvamaa keskraamatukogu fuajees loeb pärast keskpäeva ekraanilt nähtavat raamatukoguaasta avamist lõiku Mudlumi raamatust «Mitte ainult minu tädi Ellen» Paide teatri näitleja Johhannes Richard Sepping.

* Valimisliit Koduvald Türi liige Kaia Iva ütles, et Türi valla uus koalitsioon on pannud valla asutused enneolematusse olukorda, kus pole võimalik teha ühtki väljamakset, sest volikogu lükkas 2022. aasta eelarve eelnõu volikogu 5. jaanuari istungil tagasi. «Seega ei saa Türi vallavalitsus alates 5. jaanuarist välja maksta palkasid, toetusi, tasuda arveid ega teha muid kulutusi,» täpsustas ta. Türi vallavanem Ele Enn ütles, et opositsioon tegeleb inimeste hirmutamisega. «Kuu lõpus said kõik palgad makstud ja kindlasti saavad ka jaanuari lõpus,» sõnas ta. Enn kinnitas, et ka kõik toetused makstakse välja nagu kord ja kohus, sest selleks on inimestel põhiseaduslik kaitse.