Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Paides Laia ja Tiigi tänava nurgal Järvamaa haigla naabruses valmis uus elumaja ja 13 uhiuut korterit on pandud müüki. Enamik kortereid on kahe- ja kolmetoalised, lisaks on ka üks ühetoaline korter, täpsemalt on see kööktuba. Pindalalt kuuluvad korterid pigem väiksemate hulka. OÜ Ösel Haus juhataja Andres Ella sõnas, et keskmiselt on korteri ruutmeetri hind veidi üle 2000 euro.

* Üle-eelmise aasta jõulude eel leidsid Paide riigigümnaasiumi ehitusmehed Posti tänava koolimaja pööningult teise maailmasõja ajal sinna peidetud vabadussõjas langenud õppursõdurite mälestusplaadi, mis on tänini hoiul Järvamaa muuseumis ja ootab ajaloolisele kohale tagasi paigaldamist. Kuni selle hetkeni ei teadnud keegi 1944. aastal haihtunud mälestusplaadi asukohta, peljati, et see võib olla hävinud. Paide gümnaasiumi direktor Margo Sootla sõnas, et ehituse käigus pööningult leitud mälestustahvel on oluline leid, kuid koolil pole huvi seda lihtsalt kiiresti seina paigaldada, vaid leida selleks väärikas hetk ja siduda see selgemalt kooli praeguse looga.

* Paidest enne tööpäeva lõppu sõitu alustanud Atko bussijuht Andrus Kopliste selgitas, et peatumisel peaks bussi ja ooteplatvormi vahele jääma kõige rohkem 20sentimeetrine vahe. «Nii on ka eakamatel sõitjatel võimalik perroonilt otse bussi astuda,» põhjendas ta. Juba Keskväljaku peatuses oli näha, et bussi tagaosa on perroonist märksa kaugemal. Järgnevates peatustes selgitas Kopliste, kuidas peatustes pidama saada on tõeline kunst. Õigel ajal lükkamata jäänud või sinna kojameeste kühveldatud lumest on saanud justkui liumäed. «Tee- ja perroonihooldajad ei arvesta sellega, et tipptundidel sõidab peatusest läbi mitu bussi, mis oma raske massiga lume kinni sõidavad ning nii tekivadki ohtlikud konarused ja libedus,» selgitas ta.

* Kogu eelmise aasta advendikuu jooksul vooris Väätsa rahvamaja akende alt läbi sadu ja sadu inimesi. Tulijaid oli lähemalt ja kaugemalt, eesmärk kõigil üks: uudistada rahvamaja kaunistatud jõuluteemalisi vaateaknaid. Nüüd on vaateakendelt muinasjutumaailmad kokku pakitud ja inimesed on oodatud majja sisse astuma, sest mitu kuud väldanud rahvamaja ümberehitustööd on lõpuks valmis.

* Koroonapandeemia ja mitmesuguste sellest tulenevate piirangute tõttu on juba kahel järjestikusel kevadel Järvamaa laulu- ja tantsupidu pidamata jäänud. Ent korraldajad pole alla andnud ja on lootusrikkad, et tänavu kevadel maakonna suurpidu Koerus siiski aset leiab. Alates eelmisest nädalast kuni 10. veebruarini on kollektiividele peole kirjapanek avatud. 28. mail Koeru keskkooli staadionile kavandatud laulu- ja tantsupeol «Aeg-ajalt tuleb küsida...» osaleda soovivate kollektiivide kirjapanek pidanuks algama juba eelmise aasta oktoobris.

* Tervisekassa alustas koos kohalike omavalitsuste ja kogukondadega kampaaniat «Kolmega on kindlam!», mis innustab neljanda koroonalaine eel inimesi kolmandat koroonavaktsiini doosi tegema. Tervisekassa Põhja-Eesti vaktsineerimise koordinaator Kerli Vilk ütles, et käesolevast nädalast suureneb kaheks nädalaks kampaania «Kolmega on kindlam!» kestel kogu Eestis märkimisväärselt nii vaktsineerimiskohtade kui ka -aegade hulk. Samuti lisanduvad uued etteregistreerimiseta vaktsineerimispunktid ostukeskustesse. Järvamaal saab kampaaniaga seoses erakorraliselt vaktsineerima minna 20. jaanuaril Koeru kultuurimajja ning 21. jaanuaril Paide Maksimarketisse ja Türi kultuurikeskusse.

* Esmaspäevast saab esitada energia hinnatõusu hüvitamise taotlusi. Eriti agaralt taotlesid Järvamaal sel päeval seda hüvitist Türi valla inimesed. Esmaspäeva õhtuks vallavalitsusele oli laekunud 115 taotlust, mida on mitu korda rohkem kui Paide linnas ja Järva vallas.