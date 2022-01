Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Kui esialgu ennustati, et see nädal, mil õpilased pärast vaheaega kooli lähevad, vallandab Eestis suurema koroonalaine, pole Järvamaal õpilased haigestumist suurendanud ja üheski maakonna koolis pole koldeid tuvastatud.

* Eesti orhideekaitse klubi valis käesoleva aasta orhideeks balti sõrmkäpa (Dactylorhiza majalis subsp. baltica), mida võib kohata mitmel pool Järvamaal, kui madalamates paikades looduses ringi liikuda. Eesti orhideekaitse klubi liikme Ester Valdvee kogemus ütleb, et aasta orhideeks valitud liik on laialt levinud ka Järvamaal ja asustab sekundaarseid biotoope nagu karjäärid. «Näiteks olen teda leidnud Roosna-Allikul tehisjärve ümber ja Mägede karjääris. Muidugi on teda ka sooservades, näiteks Kodru rabas Palgissaart ümbritsevas soos ning Rava tammiku äärses soos ja tammikus,» täpsustas ta.

* Eelmisel neljapäeval edastas Türi vallavalitsus volikogule valla tänavuse eelarve eelnõu, mida on mõningal määral parandatud. Türi vallavanem Ele Enn ütles, et võrreldes volikogus tagasi lükatud eelarveprojektiga on nüüd esitatus tehtud parandusi. Ennu selgitusel oli praeguselt opositsioonilt saadud eelnõu järgi eelarve miinuses 2,3 miljoni euroga, aga nüüd on 1,6 miljoni euroga.