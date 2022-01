Eesti inimesed tunnevad end tänaval turvaliselt, aga ründeid veebis on kogenud paljud

2021. aastal tundis ennast pimedas üksi liikudes turvaliselt 75% ohvriuuringule vastanuist, mis oli enamvähem samal tasemel aasta taguse ajaga. „Kokkuvõttes kinnitavad need tulemused ka üle-euroopalist küsitlust, mille järgi peavad Eesti inimesed kuritegevust meie riigis peaaegu olematuks probleemiks,“ tõdes justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhataja Mari-Liis Sööt. „Vaid 1% meie inimestest arvab, et kuritegevus on ühiskonnas oluline teema. Samas ei ole see midagi iseenesest mõistetavat, sest Euroopa Liidus arvab keskmiselt 9% inimestest, et kuritegevus on nende ühiskonnas probleemiks ning mõnes Euroopa Liidu riigis leiab nii koguni kuni 41%.“