Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Samal ajal kui riigijuhid lubavad maapiirkondadesse tuua uusi töökohti, jäi Järvamaal aasta algusest tööta osa politseinikke ja peagi ootab sama ees siinseid päästeameti töötajaid. Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu ütles, et peagi kaob iseseisva üksusena Järva päästepiirkond, mis liidetakse Rapla päästepiirkonnaga. Samuti kaotatakse Paidest korrapidamisgrupp, mis tähendab, et siinsed operatiivkorrapidajad peavad leidma endal uue töökoha.

* Sel talvel on Paides suusaradu hooldav Ain Türner näinud palju vaeva, et rajapõhjad tugevaks sõita ja jäljed sisse ajada. Kohe, kui kõik on suusatamisvalmis saanud, on ilmataat naernud ja lume jälle ära sulatanud ning rajameistril on tulnud otsast alata. Kui kõik läheb plaanipäraselt, ei tohiks heitlikud lumeolud järgmisel talvel enam tehismaastiku suusaradu nii palju mõjutada. Neljandat aastat kestev Paide tehismaastiku arenduse ühisrahastus kultuuriministeeriumiga on jõudnud lõpuks lumekahurite ja rajatraktori ostuks hanke väljakuulutamiseni.