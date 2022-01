Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Nii mõnigi kogudus muretseb liiga suure elektriarve pärast. Keeruliseks teeb olukorra see, et usulised ühendused sõltuvad suuresti annetustest ja toetustest ning koroonapandeemia on piiranud neidki võimalusi. Näiteks kontsertide korraldamist, mis aitab kogudustel sissetulekut suurendada. Järva praost ja Järva-Jaani koguduse õpetaja Katrin-Helena Melder ütles, et detsembrikuu arve oli Järva-Jaani kogudusele šokk. «See oli lausa neli korda tavalisest suurem,» täpsustas ta.