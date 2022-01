Varahommikul on riigi põhi- ja tugimaanteed valdavalt niisked või soolamärjad, Kagu-Eestis lumised, saartel ja Põhja-Eestis on teedel härmatist ning sealkandis on teed muutunud libedaks. Harju-, Lääne- ja Valgamaal piirab kohati nähtavust udu. Temperatuur on 0-kraadi juures ning teedel on jäiteoht.