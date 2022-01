„Eesti ühiskonna kõige õrnemate ilmakodanike esimeste eluaastate tervet arengut toetavate meditsiiniseadmete olemasolu laste- ja sünnitushaiglates on tänaseks juba elementaarne. Ent aja möödudes vajavad varem soetatud seadmed kaasaegsemate vastu välja vahetamist või tekib vajadus hoopis ravi- ja diagnostikavaldkonna arenedes uuemate ja efektiivsemate soetamise järele. Meil on suur au vedada Eesti vanimat heategevuskampaaniat, mis seisab selle eest, et laste ravi- ja diagnostika Eestis oleks maailma tipptasemel. Heade klientide, Selveri töötajate ja koostööpartnerite abiga täidame seda missiooni tänavu juba 19. korda,“ ütleb Selveri juht Kristi Lomp.