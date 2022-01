Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide linnavalitsuse finantsosakonna juhataja Kaja Kört ütles, et kui 2020. aasta detsembris oli Paide linnas tänavavalgustuse ja hoonete elektrikulu 36 000 eurot, siis möödunud kuu eest laekus elektriarve summas 87 000 eurot ehk varasemast 50 000 eurot rohkem. 2020. aastal oli linna elektrikulu 265 000 eurot ja möödunud aastal 409 000 eurot, mis tähendas eelarvele 144 000 euro suurust väljaminekut.

* Väätsa põhikool jäi esmaspäevast täielikult ja Paide gümnaasium osaliselt kaugõppele, sest nakatunuid ja lähikontaktseid tekkis mitmest allikast juba sedavõrd palju, et mõistlikum oli õpilastel koolist eemale jääda ja nakkusahelad katkestada. Väätsa põhikooli direktor Anneli Mand ütles, et kool taotles terviseametilt luba jääda esialgu kolmeks päevaks kodusele õppekavale, kuid terviseameti soovitus oli jääda kodudesse terveks nädalaks. «Siis on ehk lootust, et nakkusahelad katkevad ja saame kooli tagasi tulles paremas seisus jätkata,» põhjendas ta.

* Napi kuuga pärast erakonda astumist tõusis noor ajaloolane, Järvamaa muuseumi teadusjuht Ründo Mülts Järvamaa isamaalaste juhiks ja pakub, et esimese teemana võtab uus juhatus ette ridu koondanud politsei ja sama teha plaaniva päästeametiga seoses maakonna siseturvalisuse küsimuse.

* Kaks viimast koroona-aastat on keerulised olnud ka Järvamaa toidupangale, sest abivajajate hulk on suurenenud. Õnneks on suurenenud ka annetatavad toidukogused ja kogumisringidel abikätt pakkuvate partnerite hulk. MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskuse juhataja Tiina Larven ütles, et jagatud toidukogused on kahel viimasel aastal oluliselt suurenenud. Kui 2020. aastal kahekordistus kogus 100 protsenti, siis 2021. aastal lisandus veel 20 protsenti, mis teeb kahe aasta peale kokku 120 protsenti.

* Eelmise aasta 22. juunil, mil paljudes kohtades olid jaanipäevaeelsed üritused ja peod, kogunes rahvas samal eesmärgil ka Türi lauluväljakule. Välja oli kuulutatud linna jaanitule üritus, kus kavas olid meeleolukad mängud ja tantsuõhtu. Õhtu algas paljutõotavalt, ilm oli parajalt soe ja nagu ikka jaaniajale kohane, ka vihmane. Väike vihmasabin pidu küll ei seganud, ent õhtu edenedes hakkasid Türi kohale lähenema ähvardavad äikesepilved, sähvatas välgulööke ja müristas. Linna jaaniõhtu jäi osalistele meelde sellega, et elektriühendus kadus korduvalt ja tantsubänd pidi oma esinemise seetõttu ka mitu korda katkestama. 22. juuni on ka kuupäev, millega Türi eelmise aasta äikesehooaja andmete tabelisse jõudis. Just sellel päeval registreeriti Türil 171 välgulööki ja see oli läinud aasta maksimumpäev.