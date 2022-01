Teeolud on jätkuvalt rasked ja transpordiamet soovitab möödasõite vältida. FOTO: Elmo Riig

Täna varahommikul põhi- ja tugimaanteede teekatted valdavalt üle Eesti märjad või sõiduradade vahel lumesegused. Ida- ja Kagu-Eestis on teed kohati lumisemad kui mujal. Kõikjal Eestis on sajuvõimalus, paiguti sajab lund, lörtsi ja vihma. Teetemperatuur on miinuspoolel, kuid püsivalt nullilähedal.