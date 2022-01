Kaugelt tulnu kaamerasilm tabas unustatud motiive

Kultuurikeskuse seinad on aastate jooksul kandnud mitut väljapanekut, ent mõnes mõttes oli eile avatud fotonäitus eriline ja esmakordne. Eriline oli see fotode autorile Laura Neidhardtile, kes jõudis Türile eelmisel sügisel Saksamaalt Stuttgardi lähistelt ning alustas vabatahtlikuna Türi ja Paide koolides saksa keele õpetamist. Mitte küll õpetajana, vaid siinsetele saksa keele õpetajatele toeks olles. Juba aastaid fotograafiaga tegelevale Laurale oli see ühtlasi esimene fotonäitus, kus tema looming on kõigile vaadata.