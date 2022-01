Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Järva Teataja peatoimetaja Tiit Reinberg ütles, et tänavu võttis Järvamaa aasta teo hääletusest osa üle 2000 lehelugeja. Enamik neist eelistas oma hääle andmiseks Järva Teataja digilehe gallupit, kuid toimetus sai ka rohkelt e- ja paberkirju. «Suur tänu kõikidele hääletajatele, sest Järvamaa aasta tegu pole kunagi valinud mingi tarkade klubi, vaid sõna on saanud sekka öelda kõik järvalased,» lausus ta. Reinberg sõnas, et tänavuses võitjas polnud hetkegi kahtlust. «Kohe, kui möödunud aasta eelviimasel päeval sai hääletama hakata, rebis Paide gümnaasium teistest ette ja kordagi ei õnnestunud ühelegi teisel väärikal teol talle kandadale astuda,» ütles ta. Reinberg täpsustas, et kui hääled olid kokku loetud, siis selgus, et 42 protsenti kõigist hääletajatest pidas just gümnaasiumi maja valmimist eelmisel aastal meie maakonnas kõige tähtsamaks teoks.

* Sellest aastast Eesti uusimat, Paide ja Rapla jaoskonnast moodustatud Kesk-Eesti politseijaoskonda juhtiv Janno Ruus kinnitab, et kohalikel inimestel pole vaja muretseda – politseimaja ja korrakaitsjad jäävad Järvamaale alles. Muudatused olid ennekõike seotud juhtimisega.

* «Seda meest pole mina kalmistul näinud,» ütleb aastapäevad Reopalu kalmistuvahi ametit pidanud Jaak Salmar Paide ajaloolise kalmistut üleeelmisel aastal rüüstanud naaberküla taadi kohta. Eelmise aasta esimestel päevadel levis pommuudis, kuidas Reopalu kalmistu ajaloolised hauad tehti väärismetallist nimetahvlitest lagedaks ja viidi metallikokkuostu. Paide linnavalitsus palkas Salmari Reopallu poole kohaga kalmistuvahiks kohe pärast rüüstamiste avastamist. Enne vabariigi aastapäeva 74. sünnipäeva tähistav Salmar on täis hakkamist, et vana kalmistu korda teha, kuid kurdab, et nii nagu tema hooldatav rahula aktiivsem kasutusaeg jääb 19. sajandisse, on ka tema tööriistapark samast ajastust.

* Hiljutised uudised rebaste seas levida võivast koertekatkust tegid Valgma küla elanikud murelikuks, sest viimased paar aastat on keset küla asuvates vanades laudahoonetes tundnud end väga mugavalt rebased. Külarahvas tahaks neist kui tülikatest naabritest vabaneda, aga ei tea, kuidas. Uue-Kulli talu jääb rebaste elupaigast umbes saja meetri kaugusele. Perenaine Annela Ojaste näeb punakarvalisi naabreid peaaegu iga päev liikumas. Ta on kohtunud nendega ka oma hoovis ja trepil ning tõtanud metsloomade eest kassi päästma.

* Nii mõõdetavad arvud, kohati pakkumisest suurem nõudlus elamispindade järele kui ka inimeste tähelepanekud, et nende naabrusse on kolinud uued inimesed, näitavad, et Järvamaa pole sugugi paik, kust peamiselt lahkutakse. Omajagu on neidki, kes siia elama tulevad. Koroonaajal on inimesed hakanud liikuma suurtest linnadest maapiirkondadesse. Suur mõju on ka rahulikul elukeskkonnal, headel teenustel, suhteliselt madalatel kinnisvarahindadel ja loomulikult töökohtadel. Järvamaal on üle 70 asustusüksuse, kus elanike arv on aasta jooksul suurenenud.