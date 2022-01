Laupäeva õhtul fikseerisid ilmajaamad tuulepuhangud kuni 20 m/s koos tugeva tuisu ja lumesajuga. Teedele tekkisid tuisuvaalud, mille eemaldamine võtab hooldesõidukitel kaua aega, sest maha sadanud lumekogus on suur. Rasketest ilmaoludest tingitud eriline hoolderežiim tähendab, et teehooldajatel kulub hooldetöödeks rohkem aega kui tavaoludes.

Olukord liikluses on jätkuvalt keeruline. Torm on küll vaibunud, kuid sadu jätkub valdavas osas Eestist vihma ja lörtsina, ida pool lumena.

Põhimaanteed on üle Eesti valdavalt lumised, lõiguti sõidujälgedes puhtad. Teed on kaetud sulast tingitud lumepudruga, mis muudab teeolud väga raskeks. Lääne-Eestis on teed paiguti vihmasaju tõttu lumest sulanud ning asfalt märg. Kuna teetemperatuurid on valdavalt miinuses, siis libeduseoht püsib jätkuvalt kõikjal suur. Pärastlõunal läheb temperatuuri langedes sadu põhja poolt alates uuesti üle lumeks ning tuul tugevneb uuesti.

Jätkuvalt on raskete ilmaolude tõttu paljud riigiteed väga lumised või kitsamalt lahti lükatud kui tavapäraselt. Kõikjalt on laekunud teateid lume tõttu läbimatuks muutunud teedest. Palju on tulnud teateid kõrvalmaanteedel lumme kinni jäänud sõidukitest. Kõige raskem on olukord Lääne- ja Ida-Virumaa kõrvalmaanteedel. Lumistel teedel liigeldes tuleb kindlasti arvestada oma sõiduki võimetega. Üle Eesti on tulnud teateid ka teedele kukkunud puudest väiksematel teedel.